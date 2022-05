Suedia a semnat aplicația de aderare la NATO. Anunțul făcut de ministrul suedez de Externe

Anunțul a fost făcut marți de Ministrul de Externe al Suediei, Ann Linde.

„Tocmai am semnat o scrisoare istorică adresată Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, de la Guvernul Suedez,” a spus aceasta, adăugând: „Aplicația noastră NATO este acum oficial semnată”.

Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government ????????. Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0

Christina Beinhoff, ambasadoarea Germaniei în Suedia, a spus: „Ministrul de Externe Ann Linde a semnat acum aplicația NATO a Suediei. Majoritate largă în Parlamentul Suedez și susținere puternică în interiorul NATO pentru decizia istorică a Suediei și Finlandei.”

„Germania îi primește cu brațele deschise și va căuta o procedură grăbită pentru ratificare,” a mai spus Beinhoff.

FM Ann Linde has now signed Sweden’s #NATO application. Broad majority in the Swedish Parliament and strong support in NATO for Sweden’s and Finland’s historic decision. Germany welcomes them with open arms and will pursue a “fast track” procedure for ratification. https://t.co/1DT9l4V48T