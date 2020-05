SUA încheie relația cu OMS. Trump: „Lumea are nevoie de răspunsuri din partea Chinei cu privire la virus”

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că Statele Unite ale Americii suspendă intrarea pe teritoriul lor a cetăţenilor chinezi care prezintă un ''risc'' potenţial pentru securitate, relatează AFP.

"Astăzi suspendăm intrarea cetăţenilor chinezi pe care i-am identificat ca fiind un potenţial risc pentru securitate", a declarat Trump într-o alocuţiune privind China şi Hong Kong.

De asemenea, preşedintele SUA a anunţat vineri încetarea relaţiei dintre ţara sa şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), pe care a acuzat-o încă de la începutul pandemiei de coronavirus că este prea indulgentă cu Beijingul, relatează AFP.

"China are un control total asupra Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în pofida faptului că a plătit o contribuţie de doar 40 de milioane de dolari pe an, în comparaţie cu ceea ce au plătit Statele Unite, o sumă care este de aproximativ 450 de milioane de dolari pe an", a declarat Trump în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Casa Albă.

”Lumea are nevoie de răspunsuri din partea Chinei cu privire la virus. Trebuie să avem transparenţă. De ce China a închis oamenii infectaţi din Wuhan în toate celelalte părţi din China? ” a adăugat Trump.

Preşedintele american a criticat în repetate rânduri reacţia OMS la coronavirusul care a lovit SUA mai puternic decât oricare altă ţară, pe fondul atenţiei atrase de reacţia propriei administraţii la pandemie. Trump a susţinut că OMS este ”centrată pe China” şi a acuzat agenţia că a recomandat împotriva impunerii interdicţiilor de călătorie din China încă de începutul epidemiei.

"Din fericire, nu am fost convins şi am suspendat călătoriile din China salvând un număr nespus de mare de vieţi", a declarat Trump pe 14 aprilie.

La începutul acestei luni, Trump a ameninţat că va întrerupe definitiv finanţarea OMS. Într-o scrisoare adresată organizaţiei, el a afirmat că, dacă OMS ”nu ​​se angajează să facă îmbunătăţiri substanţiale în următoarele 30 de zile, voi face ca îngheţarea temporară a finanţării Statelor Unite pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii să fie permanentă şi voi reanaliza calitatea de membru al organizaţiei.”

Vineri, Trump a declarat că OMS ”nu ​​a reuşit să facă reforma solicitată”, iar SUA ”vor încheia astăzi relaţia noastră cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom redirecţiona aceste fonduri către alte nevoi urgente de sănătate publică globală”.

Finanţarea OMS se desfăşoară în cicluri bugetare de doi ani. Pentru ciclul de finanţare pentru 2018 şi 2019, SUA au plătit o sumă de 237 milioane de dolari, precum şi 656 milioane dolari în contribuţii voluntare, în medie 446 milioane dolari pe an, reprezentând aproximativ 14,67% din bugetul total al organizaţiei, potrivit purtătorului de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic.

Pe 20 mai, oficialii OMS au declarat că programele de urgenţă vor avea de suferit dacă preşedintele american va trage definitiv finanţarea destinată agenţiei internaţionale.

Cele mai multe finanţări din Statele Unite se duc direct la programul care ajută ţările aflate în ”tot felul de situaţii fragile şi dificile”, a declarat la acea vreme dr. Mike Ryan, directorul executiv al programului de urgenţă pentru sănătate.

OMS a început să avertizeze în privinţa epidemiei din China la mijlocul lunii ianuarie. La 11 martie, oficialii OMS au declarat epidemia ca fiind o pandemie, când existau doar 121.000 de cazuri la nivel mondial.

Virusul a infectat până în prezent peste 5,8 milioane de oameni în întreaga lume, conform datelor publicate de Johns Hopkins University.