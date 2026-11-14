Suprafața rutieră s-a deteriorat la mai puțin de un an de la aplicare, a anunțat autoritatea locală pentru transporturi. Potrivit autorităților, asfaltul pe bază vegetală nu a îndeplinit cerințele tehnice necesare. Defecțiunile vor fi analizate de specialiști, iar stratul deteriorat urmează să fie îndepărtat prin frezare în luna noiembrie și înlocuit cu asfalt convențional, scrie presa germană.

Costurile operațiunii sunt estimate la aproximativ 50.000 de euro, potrivit autorității pentru transporturi.

Experimentul a fost inițiat în contextul eforturilor Hamburgului de a reduce impactul asupra mediului și emisiile generate de infrastructură, inclusiv în urma unui referendum local privind protecția climei.

Construcția tradițională a drumurilor este considerată o activitate cu un impact climatic ridicat. În acest context, autoritățile au testat un tip de asfalt în care bitumul pe bază de petrol era înlocuit cu un liant biologic obținut din cojile de caju.

Hamburg nu a fost singurul oraș german interesat de această tehnologie. Stuttgart și Frankfurt au experimentat, la rândul lor, utilizarea materialului. La momentul lansării testelor, produsul nu era încă pregătit pentru producția la scară industrială și avea un preț considerabil mai mare decât asfaltul convențional.