SUA accelerează livrarea de tancuri pentru ca soldații ucraineni să fie cât mai repede instruiți

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat vineri seara că SUA intenţionează să livreze Germaniei tancuri Abrams în următoarele săptămâni pentru a antrena soldaţi ucraineni.

Instruirea, despre care presa americană relatase anterior şi a fost confirmată de Austin, va avea loc la centrul de antrenament militar de la Grafenwoehr, în sudul Germaniei.

Procesul de formare este programat să dureze aproximativ zece săptămâni, iar în program sunt prinși aproximativ 250 de soldaţi ucraineni, potrivit DPA.

Minister #Pistorius is taking part in the 11th meeting of the #Ukraine Defence Contact Group today at the US Air Base #Ramstein. The meeting focuses on continuous coordination of material support and training for ???????? against the Russian war of aggression. ???? https://t.co/lpppC0jkph