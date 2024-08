Striptease într-un club din Rusia, pentru a câştiga un iPhone. Cum i-au pedepsit autoritățile pe participanți

Organizatorii au rugat doi bărbați și două femei să meargă în fața clubului, aflat într-un buncăr din sud-estul regiunii Astrakhan, și să se dezbrace, potrivit Daily Mail.

Imaginile video din timpul nopții au arătat cum trei dintre ei erau rușinați în timp ce se dezbrăcau, însă o femeie de 22 de ani părea fericită de ceea ce face, fiind încântată de ideea ca ar putea câștiga un iPhone.

După ce autoritățile ruse i-au arestat pe cei patru de pe scenă, precum și pe alte câteva persoane care au ajutat la organizarea evenimentului, și i-au amenințat cu 15 zile de închisoare, femeia a fost nevoită să prezinte scuze abjecte.

„Îmi pare nespus de rău pentru ceea ce am făcut. Acțiunile mele au fost imorale și deloc normale. Sunt profund rușinată de ce am făcut. Ceea ce am trăit astăzi, aceste emoții, nu le-aș dori nici celui mai rău dușman al meu. Îmi cer scuze sincer față de toată lumea. Îmi cer scuze față de familia mea și față de orașul meu natal”, a declarat femeia.

Guvernatorul lui Vladimir Putin în regiunea Astrakhan, Igor Babușkin, și-a exprimat indignarea față de această cascadorie, în timp ce poliția a făcut o razie în club.

În timp ce spectacolele de striptease sunt obișnuite în Rusia lui Putin, acest concurs a fost considerat ca depășind limitele decenței.

„Ceea ce s-a întâmplat în clubul de noapte Bunker este o rușine pentru noi toți. Într-un moment în care mii de concetățeni ai noștri, fără să le pese de viața lor, apără Patria în [război]... niște oameni inumani, care și-au pierdut orice rușine și conștiință, au pus în scenă un spectacol imoral care umilește demnitatea umană. S-au vândut pentru un telefon american, pe care industria publicității și mass-media l-au transformat într-un simbol al succesului și prosperității pentru o întreagă generație”, a mai spus Igor Babușkin.

El s-a întrebat dacă nuditatea ar trebui să fie permisă în Rusia în timpul războiului declanșat de Putin.

„Sunt sigur că publicul are dreptul să știe pe nume pe toți cei care au organizat această brutalitate, care au luat parte la ea, etalându-și rușinea, care au aplaudat și s-au bucurat de această atrocitate”, a mai precizat el.

Dată publicare: 29-08-2024 22:16