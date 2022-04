Cât de aproape sunt Rusia și Occidentul de un război nuclear. Avertismentul urmașei unui important lider al URSS

Shutterstock

Rusia și Occidentul sunt mai aproape de un război nuclear decât în perioada Crizei Rachetelor Cubaneze, a avertizat strănepoata fostului lider rus Nikita Hrușciov.

Nina Hrușciova, o academiciană al cărei străbunic a fost liderul Uniunii Sovietice în timpul confruntării cu SUA legate de rachetele nucleare sovietice din Cuba, a spus că actualul conflict este mai periculos, pentru că nicio parte nu este pregătită să se retragă.

Aceasta a spus că în ciuda unui „război de cuvinte” în timpul Războiului Rece, atât Hrușciov, cât și președintele american John F. Kennedy au fost de acord să de-escaledeze de cum apărea o amenințare nucleară reală.

„Ce mă sperie cu adevărat cel mai mult”

Hrușciova a mai spus pentru BBC Today, citat de Daily Mail, că actualul conflict este în mod „clar„ un război prin intermediari între Rusia și Occident, în care Ucraina este „într-o oarecare măsură un pion”.

Hrușciova, care predă politică internațională la The New School în New York, a spus referitor la criza din 1962: „Ceea ce a salvat lumea cu adevărat la momentul respectiv a fost că atât Hrușciov, cât și Kennedy, în ciuda a orice credeau despre ideologia celuilalt și nu erau de acord cu ea, și nu voiau să renunțe și să clipească primii, când a apărut amenințarea unui potențial conflict de orice fel, au dat imediat înapoi.”

„Suntem mai aproape de mai multe probleme, nucleare”

„Suntem mai aproape de mai multe probleme, nucleare, mai mult decât orice alt fel, pentru că astăzi nu văd nicio parte, în special în partea rusească, că se retrage, iar asta este ce mă sperie cu adevărat cel mai mult,” a mai spus aceasta.

Hrușciova a adăugat: „Era clar pe 24 februarie [2022] că acesta era un război prin intermediari pentru că prima dată au fost negocierile Ucrainei cu Statele Unite, iar apoi NATO, deci exista deja o conversație prin intermediari și Ucraina era într-o oarecare măsură un pion în această relație”.