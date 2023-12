Stare de urgenţă decretată în Seychelles, după o dublă calamitate. Primele imagini de la fața locului | VIDEO

Vorbind la televiziunea naţională, preşedintele Ramkalawan a numit cele două dezastre concomitente o "calamitate" pentru ţară şi a făcut apel la solidaritate faţă de cei afectaţi. El a cerut păstrarea unui moment de reculegere, informează News.ro, care citează BBC.

Explozia, care s-a produs imediat după ora locală 2:00 (0:00, ora României), a devastat zona, spulberând magazinele şi distrugând locuinţele din apropiere de-a lungul coastei de est a insulei Mahé. Explozia s-a produs la o companie de construcţii şi cariere, unde explozibilii erau depozitaţi în patru containere.

Mai multe persoane au fost rănite, în timp ce altele a trebuit să fie evacuate.

Aeroportul internaţional a fost, de asemenea, avariat, în ciuda faptului că se află la o distanţă de 4 km.

Preşedintele din Seychelles, Wavel Ramkalawan, a ordonat tuturor locuitorilor, cu excepţia angajaţilor esenţiali, să rămână acasă. Şcolile sunt închise, iar spitalele au fost închise pentru toţi, cu excepţia cazurilor de urgenţă.

Singura circulaţie permisă este cea către şi dinspre insulele de vacanţă. "Aeroportul internaţional din Seychelles este încă operaţional, iar serviciile de feribot între insule funcţionează pentru vizitatori", a precizat contul oficial al ţării pe X.

Guvernul britanic şi-a sfătuit cetăţenii aflaţi pe insula Mahé să rămână în casă până la noi ordine.

Pe de altă parte, ploile excepţional de puternice din timpul nopţii au provocat inundaţii grave şi alunecări de teren, ceea ce a sporit presiunea asupra echipelor de intervenţie de pe insulă. Trei persoane au murit, casele lor fiind distruse.

Potopul a făcut ca apele reziduale să se scurgă în ocean, iar oamenii sunt sfătuiţi să nu înoate. Imagini difuzate la televiziunea naţională au arătat străzi acoperite de un strat gros de noroi, pline de moloz şi copaci dezrădăcinaţi.

