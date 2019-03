Spectacol ceresc în California - 1.500 de fulgere în 5 minute. VIDEO

În jur de 1.500 de fulgere în 5 minute s-au înregistrat în apropiere de Los Angeles şi Santa Barbara, iar reţelele de socializare s-au umplut de imagini spectaculoase.

Cascada de fulgere a fost provocată de un fenomen numit "râu atmosferic". În orice caz, intensitatea şi numărul mare de fulgere au determinat autorităţile să alerteze localnicii şi să-i îndemne să-şi ia precauţii.

Southern California skies were lit up by "copious" lightning strikes Tuesday night https://t.co/djtk1GTFQ9 pic.twitter.com/Fjxh8hXL1l