Inundații grave în Spania după o serie de furtuni violente. Pagubele sunt uriașe

Mai multe localităţi din Catalonia, Valencia şi din Insulele baleare au fost devastate de inundaţii.

La fel şi zone întinse aflate de partea cealaltă a Pirineilor, în Franţa. Vântul a rupt copacii din rădăcini, şoselele au fost acoperite de ape şi zeci de oameni rămaşi izolaţi au fost salvaţi cu elicopterele.

Fenomenele extreme au fost provocate de o scădere bruscă a temperaturilor.

Floods in #Catalonia. Last night, storms were very intense, downpouring in some areas more than 250 mm. Unfortunately, there are at least 1 deceased ⛈️ pic.twitter.com/jSEd4reL81