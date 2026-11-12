„Mi s-au descărcat bateriile”, a declarat săptămâna trecută pe X Laura Loomer, apropiată a preşedintelui american şi figură emblematică a extremei drepte conspiraţioniste, anunţând că îşi suspendă podcastul. Este un anunţ revelator pentru ceea ce Samuel Woolley, profesor de comunicare la Universitatea din Pittsburgh, prezintă ca o inevitabilă „schimbare de gardă” în lumea creatorilor de conţinut legaţi de ideologia identitară şi naţionalistă promovată de miliardarul în vârstă de 80 de ani ajuns pentru a doua oară preşedinte, potrivit News.ro.

„Mulţi influenceri care au colaborat cu MAGA se află cu siguranţă într-o fază de introspecţie”, comentează expertul într-un interviu acordat AFP.

„Mulţi dintre aceşti creatori de conţinut se rutinează, precum Laura Loomer, Mike Cernovich sau chiar Jack Posobiec”, adaugă Danielle Lee Tomson, cercetătoare la Universitatea din Washington, enumerând mai multe personalităţi din acest mediu. „Pe reţelele sociale, transgresiunea este importantă” pentru a atrage atenţia şi, prin urmare, bani, „dar este nevoie şi de noutate. Şi, foarte sincer, mesajul lor devenise în mare parte plictisitor”, consideră ea.

Plictisitor şi confuz

Jack Posobiec, Tim Pool şi alţii precum Benny Johnson şi-au dezvoltat audienţa pe internet cu un mesaj „antisistem” virulent. Or, dimpotrivă, Casa Albă i-a transformat în figuri aproape instituţionale.

Începând din ianuarie 2025, influencerii au participat la conferinţe de presă alături de Donald Trump, care le-a rezervat locuri în sala de presă şi, uneori, chiar locuri în avionul său.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial au evidenţiat, de asemenea, pierderea de avânt a mişcărilor emblematice MAGA, precum organizaţia de tineret Turning Point USA, creată de influencerul asasinat Charlie Kirk. Candidaţii pe care i-a susţinut au fost zdrobiţi de democraţi.

Însă, odată cu această înfrângere electorală a dreptei, „mulţi influenceri se pot prezenta din nou ca outsideri” şi pot reveni astfel la o poziţionare care li se potriveşte mai bine, observă Danielle Lee Tomson.

O mică bucurie: Stephen Miller

În loc să-l renege pe Donald Trump, unii au ales să critice aspru vechea gardă a Partidului Republican, acuzată că a îndepărtat o parte din electoratul MAGA, în special tinerii albi din mediile populare, prin promovarea unui război împotriva Iranului.

Alţii s-au bucurat de numirea de către Donald Trump a lui Stephen Miller în funcţia de şef de cabinet al Casei Albe, arhitectul politicii anti-imigraţie şi susţinător al unei linii identitare dure, care, în opinia lor, semnalează un fel de întoarcere la rădăcinile ideologice. „Asta schimbă complet situaţia”, a reacţionat, de exemplu, Benny Johnson pe X, vorbind despre o „decizie excelentă”.

Dincolo de poziţionările ideologice, reorganizarea aşteptată a ecosistemului influencerilor MAGA este, de asemenea, o chestiune de bani. Dacă unii au prosperat, nu a fost doar prin monetizarea conţinuturilor lor, ci şi pentru că au fost plătiţi, de cele mai multe ori într-un mod foarte opac, de către organizaţii de finanţare politică şi alte grupuri de presiune, reaminteşte Samuel Woolley.

Într-un moment în care influencerii au nevoie mai mult ca oricând de o imagine de autenticitate pentru a-şi creşte sau a-şi păstra audienţa, unii îşi laudă astăzi independenţa sau, cel puţin, transparenţa financiară pentru a se distinge.

„Loialitatea nu mai este faţă de idei, ci faţă de oricine semnează cecurile”, a scris, de exemplu, pe X Alex Bruesewitz. După alegerile de la jumătatea mandatului, acest consultant în vârstă de 29 de ani, apropiat de Donald Trump, i-a făcut public reproşuri Laurei Loomer că nu a dezvăluit faptul că era plătită pentru anumite postări pe X.

În 2024, numele lui Tim Pool sau al lui Benny Johnson fuseseră menţionate în cazul Tenet. Departamentul Justiţiei din SUA a acuzat actori legaţi de Rusia că au finanţat această companie pentru a difuza conţinut favorabil Moscovei prin intermediul influencerilor.

În această economie a atenţiei pe care creatorii de conţinut de extremă dreaptă au exploatat-o până acum cu abilitate, „companiile care controlează reţelele sociale reprezintă marea necunoscută”, subliniază, de asemenea, Samuel Woolley.

Meta şi alte companii precum Google „au demonstrat că sunt pe deplin dispuse să-şi schimbe comportamentul şi practicile în funcţie de cine se află la Casa Albă”, susţine el. Dacă platforme precum YouTube sau TikTok decid, de exemplu, să combată mai activ dezinformarea sau discursurile de ură, pentru a se alinia mai mult la noua putere aflată la conducere, „acest lucru va schimba vieţile şi comportamentele acestor influenceri”, conchide Woolley.