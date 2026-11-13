Niciunul dintre cei patru nu și-a anunțat oficial candidatura, iar alegerile interne ale partidelor pentru desemnarea candidaților la scrutinul din 2028 sunt la mai bine de un an distanță. Prin urmare, există suficient timp pentru apariția unor noi pretendenți și pentru schimbarea opțiunilor alegătorilor, potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos.

Cine e primul în preferințele alegătorilor

Aproximativ 45% dintre alegătorii republicani chestionați au declarat că îl consideră pe secretarul de stat Marco Rubio un candidat „excelent” la președinție. 43% au spus același lucru despre vicepreședintele JD Vance. În rândul democraților, fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și senatorul de Georgia Jon Ossoff au obținut fiecare acest calificativ din partea a 29% dintre respondenți.

Sondajul a fost realizat în rândul a 1.705 adulți din Statele Unite, la nivel național, inclusiv aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare partid. Cercetarea a fost încheiată luni și are o marjă de eroare de 5 puncte procentuale pentru alegătorii republicani și democrați.

Președintele Donald Trump, care se confruntă cu o rată de aprobare apropiată de cel mai scăzut nivel din timpul mandatului său, rămâne o figură centrală în dezbaterile din ambele partide. Republicanii sunt împărțiți între cei care își doresc un candidat care să se distanțeze de Trump și cei care preferă un succesor care să îi continue direcția. În tabăra democraților, care au obținut o victorie categorică în fața republicanilor la alegerile legislative din 3 noiembrie, există opinii diferite cu privire la cât de ferm ar trebui să îl confrunte pe președinte, inclusiv printr-o eventuală procedură de destituire.

Trump i-a întrebat pe apropiații săi pe cine ar prefera dintre Vance și Rubio, iar într-un interviu acordat duminică emisiunii „60 Minutes” de la CBS a declarat că nu va susține „neapărat” un candidat în alegerile primare republicane.

„A reușit să-și facă treaba”

Barbara Rezner, avocată din Florida, care a votat pentru Trump la ultimele trei alegeri prezidențiale, a declarat că îl preferă pe Rubio în detrimentul lui Vance, pe care îl consideră prea conservator și prea apropiat de actualul președinte.

„Rubio a reușit să-și facă treaba. A stat departe de atenția publicului în cea mai mare parte, pentru că nu a făcut nimic prea de stânga, prea de dreapta sau prea nebunesc”, a spus Rezner.

Nemulțumirea față de Trump, încă moderată, dar în creștere în rândul republicanilor, este legată în principal de decizia președintelui de a declanșa războiul împotriva Iranului, care a dus la scumpirea carburanților.

Rubio a lipsit în mod vizibil de la multe dintre negocierile de pace cu Iranul, care nu au produs până acum rezultate, deși este principalul diplomat al Statelor Unite. Și Vance a dat semne că încearcă să se distanțeze de conflict, afirmând public că înfrângerea categorică a republicanilor la alegerile intermediare s-a datorat războiului cu Iranul.

Aproximativ o duzină de alți republicani sunt menționați în discuțiile despre posibilii candidați din 2028. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se numără printre cei mai bine evaluați, 32% dintre republicani considerându-l o opțiune excelentă. Alții, precum fiul președintelui, Donald Trump Jr., și senatorul de Texas Ted Cruz, au atât susținători, cât și numeroși critici.

Ossoff și Buttigieg, printre preferații democraților

În tabăra democrată, Jon Ossoff se află în fruntea listei preferințelor multor alegători. 29% dintre votanții înregistrați ai partidului îl consideră un candidat excelent.

Ossoff a atras atenția în ultimele luni prin criticile directe la adresa lui Trump, pe care l-a numit corupt și nepotrivit pentru funcția de președinte. Săptămâna trecută, senatorul a câștigat alegerile pentru un nou mandat cu o diferență de 18 puncte procentuale în Georgia, un stat în care Trump obținuse victoria cu un avans de două puncte în 2024.

Pete Buttigieg este, de asemenea, considerat un candidat excelent de 29% dintre democrați. Acesta a candidat și la alegerile prezidențiale din 2020 și este mai cunoscut la nivel național decât Ossoff.

Aproximativ unul din cinci democrați spune că nu a auzit niciodată de Buttigieg, în timp ce aproximativ unul din trei afirmă același lucru despre Ossoff. Foarte puțini republicani nu îl cunosc pe Vance, însă aproximativ unul din șase respondenți a declarat că nu știe cine este Rubio.

Pentru candidații din ambele partide, notorietatea mai mare la începutul campaniei electorale poate însemna economii importante, deoarece sunt necesari mai puțini bani pentru a-și face numele cunoscut. Totuși, există numeroase exemple de candidați puțin cunoscuți care au câștigat rapid popularitate în timpul campaniei, așa cum s-a întâmplat în cazul fostului președinte Bill Clinton.

Buttigieg și Ossoff sunt considerați moderați în cadrul Partidului Democrat, o poziție care atrage alegători precum Ed Blair, un fost crescător de porci pensionat din sudul statului Illinois. Acesta îl evaluează mai bine pe Buttigieg, în parte pentru că îl cunoaște mai puțin pe Ossoff.

„Îi prefer pe candidații mai moderați în detrimentul celor mai progresiști”, a declarat Blair, care privește cu rezerve propunerile privind schimbări majore, precum extinderea asigurării medicale federale Medicare, de la toți vârstnicii la întreaga populație a țării.

Blair ar prefera schimbări treptate, cum ar fi extinderea programului Medicare pentru a acoperi toți copiii.

„În ceea ce privește adoptarea unor politici mai progresiste, trebuie făcuți pași mici, nu schimbări majore, pentru a le oferi oamenilor timp să se adapteze”, a explicat acesta.

Ce loc ocupă Kamala Harris

Sondajul Reuters/Ipsos arată că și alți democrați cunoscuți, cu poziții moderate, precum fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 în fața lui Trump, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, obțin fiecare un scor de 23% la categoria „candidat excelent”.

Procentul este mai mare decât cel înregistrat de Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentantă a statului New York în Camera Reprezentanților și una dintre cele mai cunoscute voci ale aripii progresiste a partidului. Doar 15% dintre democrați o consideră un candidat excelent.

După alegerile intermediare, Ocasio-Cortez a declarat pentru CNN că destituirea lui Trump ar trebui să rămână o opțiune. În schimb, Buttigieg a spus revistei New Yorker că nu este „foarte interesat” de o astfel de procedură.

Elaine Kamarck, strategă a Partidului Democrat, a avertizat că opiniile actuale ale alegătorilor nu trebuie interpretate prea mult, având în vedere că alegerile din 2028 sunt încă departe.

„Suntem la ani-lumină distanță de acel moment. Există mulți oameni din ambele partide care încă se gândesc dacă vor candida. Poți încerca să anticipezi cine va intra în cursă, dar cu siguranță nu poți ști cine va fi în frunte”, a declarat Kamarck.