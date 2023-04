Situație extrem de gravă în Sudan. Un convoi diplomatic american a fost atacat

Convoi a fost atacat luni în capitala Sudanului, Khartoum, a declarat secretarul de stat Blinken. Incidentul a avut loc în aceeași zi în care ambasadorul Uniunii Europene în Sudan a fost atacat în propria casă, un semn al unei deteriorări grave a situației privind securitate, scrie New York Times.

„Toți oamenii noștri sunt în siguranță”, a spus Blinken la o conferință de presă marți în Karuizawa, Japonia, unde participă la o întâlnire a Grupului celor 7. Blinken a spus că incidentul este încă în curs de investigare, dar că informațiile inițiale au indicat că atacatorii ar fi putut avea legătură cu Forțele de Sprijin Rapid, un grup paramilitar.

Clashes in Khartoum began today after Sudan's rapid reaction force accused the country's regular army of attacking its base in the capital.

The official authorities of the army confirmed this fact, which was a response to the attack of the special forces on the objects of the… pic.twitter.com/UCM6tcU7hU