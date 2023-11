Situația românilor din Gaza rămâne critică, deși sute de străini au părăsit deja enclava. „Sunt însărcinată! Vreau să plec"

Pe lista evacuărilor pentru joi erau 600 de persoane, dintre care 400 americani, plus belgieni, greci, croați sau maghiari. Nu și români, deocamdată.

"Suntem în plină bătălie pentru Gaza", a declarat premierul Netaniahu, în urmă cu puțin timp. Dar sporește presiunea asupra Israelului pentru numărul tot mai mare de civili care pier în bombardamente. Ministerul sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 9.000 de oameni au fost uciși, de la începutul războiului.

Cu sprijin din aer și de pe apă, soldații înaintează în nord.

Contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF:

"Luptătorii Forțelor de apărare continuă să spargă liniile de apărare ale Hamas în nordul Fâșiei Gaza și să preia controlul asupra zonelor centrale din regiune".

Generalul de brigadă Itzik Cohen, comandantul Diviziei 162 Blindate a Forțelor de Apărare Israeliene: "Forțele de apărare au pătruns adânc în Fâșia Gaza și au ajuns până la porțile orașului Gaza".

Contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF:

"Luptătorii Forțelor de apărare continuă să avanseze în zona orașului Gaza și să se confrunte în lupte directe cu militanții Hamas. Se intensifică conflictul. Pe parcursul nopții, forțele (israeliene) s-au confruntat cu numeroase încercări ale teroriștilor de a-i atrage în ambuscade".

Combatanții ies din tuneluri și trag asupra tancurilor israeliene, apoi se retrag în subteran. Hamas a difuzat și alte imagini cu loviturile pe care le revendică.

Iar armata israeliană a recunoscut că are 17 soldați uciși în lupte - inclusiv un ofițer superior, locotenent colonel, doar de la începerea invaziei terestre, în urmă cu aproape o săptămână. Cei mai mulți au murit în atacuri cu proiectile anti tanc. Ca în acest caz.

Pe de altă parte a continuat, pentru a doua zi la rând, evacuarea străinilor, a palestinienilor cu dublă cetățeni, precum și a răniților - prin punctul de frontieră dintre Gaza și Egipt de la Rafah.

Miercuri, potrivit ONIU, peste 400 de persoane au ajuns în Egipt. Și o nouă listă cu aproape 600 de persoane a fost publicată azi la Rafah. Pe care figurează sute de americani, dar și 8 persoane cu cetățenie maghiară. Însă, din nou, nu apar cei 260 de români care au cerut să fie evacuați din enclava palestiniană.

Tot pe la Rafah, doar puțin de 100 de răniți au fost evacuați până acum în Egipt - deși numărul total estimat al răniților care se află în Gaza ar fi mai mare de 20.000.

Medic: "Cei mai mulți dintre aceștia (pacienți) au nevoie de intervenții chirurgicale complexe, inclusiv craniene sau la coloana vertebrală, sau de alt gen. oricum nu avem suficiente materiale medicale pentru pacienții pe care îi avem".

Peste 5.000 de cetăţeni străini ar putea fi autorizaţi să părăsească Gaza în cadrul unui acord între Israel, Hamas şi Egipt negociat de Qatar în coordonare cu SUA.

Americancă aflată în Fâșia Gaza: "Eu am pașaport american. Fiica mea are pașaport american. Dar soțul meu nu are... Sunt însărcinată. Vreau să plec de aici. Dar cum să ies din Gaza fără soțul meu?".

Explozii masive au rasunat din nou in diferite locuri din orașul Gaza - inclusiv, potrivit Crucii Roșii palestiniene, aproape de spitalul Al Quds, unde sunt sute de pacienți, dar și peste 14.000 de persoane strămutate.

ONU avertizează Israelul: "Ar putea constitui o crimă de război"

Între timp, armata israeliană a bombardat de trei ori, în ultimele zile, zona taberei de refugiați Jabalia, pentru eliminarea teroriștilor Hamas si distrugerea centrelor de comandă și a tunelurilor subterane.

Dar în bombardamente au fost uciși și răniți sute de oamani, inclusiv copii Ministerul Sănătății controlat de Hamas suține că ar fi 1.000 de oameni, uciși răniți sau dispăruți sub dărâmături.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat că bombardarea de către Israel "ar putea constitui o crimă de război", având în vedere numărul mare de victime civile și amploarea distrugerilor.

Rabinul Jessica Rosenberg către Joe Biden: "Domnule Președinte, arată că îți pasă de poporul evreu. Ca rabin, am nevoie să cereți încetarea focului chiar acum".

Răspunzând protestatarei care l-a interpelat, președintele american a spus că ar trebui să existe o pauză umanitară în lupte, care să faciliteze și eliberarea ostaticilor.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: "În război, obiectivul principal este să obții victoria, orice altceva trece în plan secund. Scopul este să câștigăm acest război, indiferent de costuri și durată, chiar dacă războiul nu primește aprobarea unor națiuni. Vom continua, până la înfrângerea Hamas".

Dar reprezentanții Hamas, sfidători, proclamă înfrângerea Israelului. Liderul Hamas a amenințat că masacrele din 7 octombrie se vor repeta până la anihilarea Israelului.

Ghazi Hamad, lider Hamas: "Israelul este o țară care n-are ce căuta pe pământurile noastre. Trebuie să eliminăm această țară, pentru că este o catastrofă de securitate, militară și politică. Trebuie să-i dăm Israelului o lecție și vom face asta din nou și din nou. Potopul de la Al Aqsa a fost doar începutul, va urma și un al doilea, al treilea, al patrulea val".

Reporter: "Asta înseamnă anihilarea Israelului?".

Ghazi Hamad, lider Hamas: "Da, desigur".

Un terorist Hamas a recunoscut că a ucis copii evrei

Armata israeliană a difuzat noi imagini de la interogatoriul unui terorist Hamas capturat.

Terorist: "Am verificat casa și am auzit voci de copii mici din interiorul camerei de siguranță. I-am împușcat pe toți de acolo".

Membru IDF: "Uciderea copiilor e permisă în religia musulmană?".

Terorist: "Nu".

Membru IDF: "Părinții tăi sunt mândri de ce ai făcut?".

Terorist: "Ei nu știu că eu fac parte din gruparea Hamas. Dacă tatăl meu m-ar vedea, m-ar ucide".

Potrivit armatei israeliene, 3.000 de teroriști Hamas au purtat raidurile sângeroase din 7 octombrie, în Israel, la kibuțurile din apropierea frontierei cu Gaza. Peste 1.400 de israelieni, inclusiv mulți copii, au fost masacrați. Iar numărul ostaticilor - confirmat de oficialii israelieni - se ridică la 242.

La aproape o lună de la masacrul comis de teroriștii Hamas, sute de cadavre sunt încă neidentificate.

Jake Tapper, jurnalist CNN: "Mirosul este absolut copleșitor, îngrozitor, chiar dacă port mască... Cadavrele neidentificate sunt ținute în camere mortuare refrigeratoare. Dar rămășițele umane au fost foarte grav afectate...".

Jurnaliștii CNN au fost la cel mai important Institut de medicină legală, unde zi și noapte experții încearcă identificarea victimelor... Au aflat detalii infioratoare.

Jake Tapper, jurnalist CNN: "Potrivit doctorului (Chen) Kugel, ce vedeți în aceste imagini și pare a fi o bucată de lemn sau de cărbune ars, este, de fapt, o bucată de carne. La o examinare mai amănunțită, cu ajutorul imagisticii, se pot obseva două cutii toracice. Una dintre ele este mai mică, iar amândouă sunt legate cu o sârmă. Concluzia trasă de dr. Kugel și echipa sa este aceea că acestea sunt trupurile carbonizate ale unui adult și al unui copil, legate împreună, posibil îmbrățișate".

Dată publicare: 02-11-2023 19:01