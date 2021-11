Sistemul prin care traficanții reușesc să facă bani grei de pe urma migranților: „Afacerile nu se opresc niciodată”

Getty

După ce zeci de migranți au murit înecați în Canalul Mânecii la doar câteva săptămâni de când a început criza de la granița cu Belarus, oficialii europeni pregătesc măsuri drastice.

Însă, în tot acest timp, traficanții continuă să facă bani grei pe seama oamenilor disperați care vor cu orice preț să ajungă în țări precum Germania sau Marea Britanie.

Traficant de migranți: „Afacerile nu se opresc niciodată. Din ce în ce mai mulți oameni vor să plece, dar, pentru că vizele pentru Belarus nu mai sunt disponibile acum, nu pot”.

Sub protecția anonimatului, acest traficant din nordul Irakului a povestit pentru jurnaliștii britanici de la Sky că face peste 100.000 de dolari pe an din transportul de migranți. Iar el este doar o verigă dintr-o rețea imensă.

Traficant de migranți: „Strângem oameni și îi ducem în Marea Britanie prin Dunkirk. Acolo îi punem în bărci. În mod normal, în aceste bărci încap doar cinci persoane, dar le întărim cu tije metalice și le punem un motor, iar apoi trimitem cu ele între 15 și 20 de persoane”.

De cele mai multe ori, aceste ambarcațiuni improvizate nu rezistă. Așa s-a întâmplat în urmă cu două zile, când 27 de oameni și-au perdut viața după ce barca gonflabilă in care se aflau, s-a răsturnat, în timp ce încercau să ajungă din Franța în Anglia, prin Canalul Mânecii. Printre victime se numără cinci femei, dintre care una era însărcinată. Patru persoane au fost arestate după această tragedie. Oficialii europeni anunță ca vor lua măsuri fără precedent.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Franța nu a mai avut până acum atât de mulți polițiști, jandarmi și chiar militari mobilizați în lupta împotriva imigrației ilegale la granițele spaniole, italiene, dar și belgiene. Evident că vom menține această prezență maximă, vom continua să folosim drone, în special drone militare, să mobilizăm rezerviști, să cerem mobilizare suplimentară de la britanici”.

În tot acest timp criza migranților de la granția Poloniei cu Belarus continuă, chiar dacă o parte dintre ei au fost trimiși înapoi în țările lor.

Yadgar Mahmoud, victimă a traficanților de migranți: „Când am plecat spre Belarus nu mai aveam bani nici de mâncare. Traficantul ne-a spus 'Nu am să-ți dau niciun ban!'. I-am spus că vrem să ne întoarcem acasă, dar el ne-a spus clar: 'Nu te poți întoarce, am cheltuit bani pe tine, trebuie să te descurci'. Ne-a tratat ca pe animale”.

Femeia spune că a plătit 30.000 de euro traficanților pentru a ajunge împreună cu copii ei în Uniunea Europeană. După ce au răbdat de foame și frig într-o noapte, ajutați de jandarmii din Belarus, au reușit să rupă gardul de la graniță și să treacă în Polonia. Dar au fost prinși și întorși înapoi în Irak.

Reporter: Ați mai încerca încă o dată?

Migranți: Dacă am avea bani, da, pentru că nu avem cum să trăim aici și nu avem viitor aici, nu avem bani, nu mai avem nimic, am pierdut totul.