Simptomul de Covid-19 care afectează tot mai mulți pacienți. Ce a observat o femeie la duș

Mai bine de un sfert din 1.500 de pacienți infectați cu coronavirus chestionați în cadrul unui sondaj online au declarat că se confruntă cu o cădere severă a părului, la câteva săptămâni după externarea din spital, relatează presa britanică.

Mulți pacienți au postat fotografii pe rețelele de socializare în care arată că cum părul li s-a rărit și li se desprind smocuri, mulți fiind îngrijorați că vor rămâne cu chelie.

Este și cazul lui britanicei Grace Dudley, care deși are doar 30 de ani, în martie a dezvoltat o formă gravă de Covid-19. La o lună după ce a fost externată din spital, femeia a observat pe pernă mai multe smocuri de păr, scrie The Sun.

„Am fost la medic ca să îmi examineze părul și mi-a spus că împi voi pierde cea mai mare parte a părului, dacă nu chiar pe tot. Am întrebat de ce și mi-a explicat că am fost aproape de moarte când am fost în spital cu Covid, iar corpul meu trece printr-un proces de deces și a folosit toată energia care ar fi fost necesară pentru menținerea părului ca să mă țină în viață. Așa că acum trebuie să cadă tot și să crească la loc”, a povestit ea.

Grace a reușit să se vindece de Covid-19 după 10 zile în care a fost intubată la terapie inensivă.

„M-am trezit și am observat că era pe pernă și mi-am zis că nu e de bine. De fiecare dată când îmi periam părul, cădea și asta se mai întâmplă și acum. Mi-am pierdut 55% din păr și în fiecare zi pierd tot mai mult. Am zone de chelie și este dificil, pentru că aveam un păr bogat”, a adăugat ea.

Într-un sondaj online la care au participat peste 1500 de persoane din grupul de Facebook Survivor Corp, 27% dintre persoanele care se recuperează după infecția cu coronavirus au spus că se confruntă cu căderea părului.

O altă femeie din SUA care s-a vindecat de Covid-19, Theresa Cabrera, a declarat pentru Yahoo News că a avut norocul să supraviețuiască după ce a fost diagnosticată cu coronavirus. A petrecut o lună în spital - cea mai mare parte a timpului sedată și conectată la un ventilator.

După ce a fost externată în mai, s-a dus acasă și a făcut un duș și a rămas cu smocuri de păr în palme.

„Acum, când îmi fac coadă, este mai puțin de un sfert din părul pe care îl aveam înainte. E oribil”, a spus femeia.

Potrivit medicilor, persoanele care au febră de peste 38 de grade se vor confrunta cu căderea părului, deoarece temperatura ridicată întrerupe ciclul natural al vieții părului, mai scrie sursa citată.