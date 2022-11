Serbia ridică nivelul de alertă al armatei. Convoaie de blindate, filmate cum se îndreaptă spre Kosovo. VIDEO

"Bineînţeles, nimeni nu vrea niciun fel de conflicte sau războaie şi nimeni nu intenţionează să joace astfel de jocuri. Serbia este o ţară serioasă şi ia toate măsurile pentru a putea răspunde oricărei situaţii provocatoare şi oricărei potenţiale probleme", a declarat Vucevic într-o emisiune de televiziune, potrivit agenției de presă sârbe Tanjung.

El a făcut această declaraţie ca un comentariu la decizia recentă a premierului kosovar Albin Kurti de a nu da curs apelurilor din partea statelor occidentale privind o amânare cu zece luni a implementării unei reguli conform căreia etnicii sârbi din Kosovo sunt obligaţi să îşi schimbe plăcuţele de înmatriculare cu unele locale, o decizie care ar putea agrava tensiunile etnice.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu convoaie de blindate ale forțelor armate din Serbia care se îndreaptă spre Kosovo, potrivit Newsweek.

Serbia has put its armed forces on high alert and is sending army units toward the border with Kosovo.

