Senator SUA: "M-am săturat de spectacolul ăsta de ra***, despre cine trimite tancuri în Ucraina și când le trimite”

Republicanul din Carolina de Sud a vizitat Ucraina împreună cu senatorii democrați Richard Blumenthal din Connecticut și Sheldon Whitehouse din Rhode Island. Cei trei parlamentari, care susțin trimiterea de materiale suplimentare în Ucraina, s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Toți trei, un republican și doi democrați, împărtășim același obiectiv - ca Ucraina să-i alunge pe ruși din Ucraina. Pentru a atinge acest obiectiv, armata ucraineană are nevoie de tancuri", a spus Graham în timpul unei conferințe de presă, după întâlnire, potrivit Business Insider.

Ulterior, el a transmis și un mesaj nervos pe Twitter.

"M-am săturat de spectacolul ăsta de rahat, despre cine va trimite tancuri și când le vor trimite. Putin încearcă să rescrie harta Europei prin forța armelor. Ordinea mondială este în joc" - a scris senatorul pe rețeaua de socializare.

All three of us, one Republican and two Democrats, share the same goal - for Ukraine to drive the Russians out of Ukraine.

To achieve that goal, the Ukrainian military needs tanks. pic.twitter.com/WsrJBmgvj4