Șeful spionajului din Ucraina: Rușii ar fi aprobat deja planul unui așa-zis atac terorist la centrala nucleară Zaporojie

Rușii ar fi aprobat deja planul unui așa-zis atac terorist la centrala nucleară. "Situația nu a fost niciodată mai gravă", a mai declarat oficialul ucrainean.

Amenințarea de la Zaporojie vine în condițiile în care Rusia încă încearcă să-și revină din șocul provocat de rebeliunea grupării Wagner.

Nu sunt prea multe informații despre Evgheni Prigojin, după rebeliunea armată începută vineri și încheiată brusc, o zi mai târziu. Liderul grupării Wagner ar fi plecat spre Belarus, dar nici măcar oamenii lui nu știu pe unde ar fi.

În tabăra lui, sunt destui cei care se simt dezamăgiți sau chiar trădați, după înțelegerea încheiată cu Kremlinul. A rămas în ceață și situația averii uriașe a șefului Wagner, după exilarea sa în Belarus.

În orice caz, e limpede că aventura lui Prigojin în Rusia a scindat opinia publică. Și au apărut deja voci care cer executarea liderului Wagner.

Andrei Guruliov, membru al Dumei de Stat: ”Astăzi, orice s-ar spune, orice minciuni s-ar spune, un glonț în frunte e singura salvare pentru Prigojin și pentru Utkin (adjunctul Wagner)„.

În Occident, singurul consens e că Vladimir Putin a ieșit șifonat rău din raidul grupării Wagner spre Moscova. Surse citate de serviciile ucrainene spun că liderul de la Kremlin ar fi fost îngrozit de viteza cu care au avansat mercenarii lui Prigojijn. Într-adevăr, rebeliunea de o zi a expus dramatic slăbiciunea forțelor de securitate și a demonstrat incapacitatea lui Putin de a-și folosi rapid forțele ca să îndepărteze o amenințare internă.

Nigel Gould-Davies, specialist Rusia și Eurasia: ”Tot acest episod a dat naștere unor anxietăți profunde în rândul elitelor rusești. E încă un exemplu, după lansarea invaziei în Ucraina și după mersul dezastruos al războiului, că Putin nu mai are timp, că judecă lucrurile greșit în mod frecvent și face greșeli”.

Unii ruși spun cu năduf că, în cazul extrem în care NATO ar ataca Rusia, singurele lucruri pe care le-ar putea face ar fi să spargă asfaltul și să-l sune pe liderul din Belarus, Lukașenko. Alții, mai ales la Moscova, speră că lucrurile s-au rezolvat.

Ipoteze. Ce l-a mânat în luptă pe Prigojin

Oricum, rămâne neclar ce l-a mânat în luptă pe Prigojin și, mai ales, de ce s-a răzgândit. În ceea ce priveşte prima parte, cea mai vehiculată părere, printre analiști, a fost - dincolo de conflictul cu Șoigu și Gherasimov - că o nouă lege l-ar fi lăsat fără armata sa privată. Kremlinul le impusesee tuturor mercenarilor să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării.

James Nixey, specialist: ”Prigojin nu este simpatizat de elitele ruse. Îl consideră necultivat, un soi de țărănoi ori servitor, nu îl respectă. Și nu poți cuceri Moscova, nu poți deveni președinte, dacă nu ai sprijinul diferitelor clanuri și centre de putere din Rusia”.

Viteza cu care coloanele Wagner au avansat spre Kremlin arată că Prigojin și-a planificat din timp puciul. Ipoteza atacării Moscovei a apărut în discuție încă din aprilie, când liderul Wagner acuza ministerul rus al apărării, într-o înregistrare, că nu îi livrează muniție.

Prigojin în dialog cu Wargonzo: ”Motivația (Ministerului rus al Apărării) e că gruparea Wagner a atins un anumit grad de autonomie. Prigojin are anumite ambiții politice, poate să își întoarcă armată privată în drum și să uzurpe puterea în Rusia. Despre marșul asupra Moscovei... e o idee interesantă, dar nu ne-am gândit la asta. Nici nu v-am sugerat-o!”

Potrivit presei de stat de la Moscova, oficiali ai NATO ar fi contactat ministerul rus al Apărării, să se asigure că depozitele de rachete nucleare aflate în drumul unităților Wagner sunt în siguranță. Peste Atlantic, serviciile de informații americane aveau indicii de vreo două săptămâni că Prigojin plănuia această "răfuială" cu Moscova, potrivit New York Times. Iar șeful diplomației americane spune că problema e departe de a fi încheiată.

Antony Blinken, secretarul de stat al SUA: ”Încă nu am văzut ultimul act. Ceea ce am văzut e extraordinar și cred că vedem niște crăpături care nu erau acolo înainte. (Prigojin) e primul care pune sub semnul întrebării chiar premisele agresiunii ruse în Ucraina și argumentul că Ucraina sau NATO ar fi fost un pericol pentru Rusia și o provocare directă la adresa lui Putin”.

Presupusa revoltă a lui Evgheni Prigojin a ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Publicaţiile germane Die Welt și Der Spiegel vorbesc la unison despre o „luptă pentru putere” în Rusia. În schimb, The Mail on Sunday se întreabă dacă nu „l-a mituit Putin pe Prigojin ca să părăsească Rusia?” și citează surse anonime din domeniul securității britanice pentru a argumenta ideea că Putin i-ar fi oferit şefului Wagner milioane de lire sterline ca să dea înapoi. Peste Ocean, The New York Times analizează implicaţiile instabilităţii din Rusia: un președinte rus sub ameninţare, dar cu butonul nuclear la îndemână, dar şi riscul unei slăbiri a efortului de război din partea Rusiei, în beneficiul Ucrainei.

