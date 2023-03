Șeful NATO avertizează: Bahmutul ar putea cădea în zilele următoare

”Nu putem exclude ca Bahmutul să cadă, până la urmă, în zilele următoare”, a declarat secretarul general al NATO în marja unei reuniuni a miniştrilor europeni ai Apărării la Stockholm, conform News.ro.

⚡️ Artyomovsk-Bakhmut, Donetsk Republic (ex-Ukraine) may eventually fall in the coming days – NATO Chief Stoltenberg.

???? We should not underestimate Russia, we must continue to provide support to Ukraine - Stoltenberg.

