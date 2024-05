Se schimbă hărțile. Două state își modifică frontierele. Localități întregi vor trece de cealaltă parte

Este un subiect care a creat tensiuni din decembrie încoace și astfel cele două state au făcut încă un pas către o normalizare a relaţiilor, relatează AFP.

Aceste ţări din Caucaz s-au înfruntat în două războaie în vederea preluării controlului regiunii separatiste azere Nagorno-Karabah, iar Baku a lansat în septembrie 2023 o ofensivă-fulger prin care a preluat controlul acestui teritoriu şi i-a gonit astfel pe separatiştii armeni care-l conduceau de 30 de ani.

La sfârşitul lui martie, premierul armean Nikol Paşinian a aprobat, în căutarea unui acord de pace, restituirea unor sate de frontieră cucerite de către Armenia în anii '90 şi ulterior abandonate.

Această decizie i-a înfuriat pe locuitorii zonelor vecine, care se tem că acest proces de demarcaţie îi izolează şi că unele case se vor afla sub control azer, potrivit News.ro.

Ea a antrenat în întreaga Armenie o mișcare de protest, condusă de către un arhiepiscop, Bagrat Galstanian, care cere demisia lui Nikol Paşinian.

Joi, ministerele de Externe ale celor două ţări anunţă - în comunicate separate - că au ajuns la o ”ajustare a coordonatelor” la nivelul unei părţi a frontierei comune, în baza unor hărţi care datează din perioada sovietică.

Potrivit acestui plan, patru sate frontaliere - în prezent sub control armean - urmează să treacă sub control azer.

#Pashinyan today called the signing of the protocol-description on the delimitation of the border (in the #Tavush section) by #Armenia & #Azerbaijan a great success.

Residents of Kirants are now blocking the Armenia-Georgia highway, protesting against the agreements btw ???????? & ????????. pic.twitter.com/2D5teMKaj3