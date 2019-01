Adevărul despre clipul care a înfuriat SUA:”Cum să fie pace când e un nebun la Casa Albă?”

După ce un videoclip în care un activist veteran ar fi fost umilit de mai mulți elevi albi s-a răspândit în weekend pe rețelele de socializare provocând reacții de indignare printre americani, o nouă înregistrare prezintă o altă variantă a scandalului.

Zeci de elevi de la un liceu catolic din Kentucky, care purtau şepci cu mesajul „Make America Great Again“ (sloganu preşedintelui Donald Trump), au fost surprinşi vinerea trecută la un marș în Washington în timp ce, aparent, batjocoresc un veteran amerindian, scandând: „Construiţi zidul!“.

Imaginile publicate de pe un cont de Twitter, care între timp a fost suspendat, s-au viralizat, elevii fiind acuzați online de ”ură, lipsă de respect și intoleranță” de mii de americani, publicații, site-uri de știri, politicieni și vedete de la Hollywood.

Acum o nouă înregistrare arată, se pare, că înainte de scena virală, un alt grup a declanșat disputa, relatează CNN.

În noua înregistrare se vede cum grupul de liceeni care participa la un marș antiavort în fața Monumentului lui Lincolnin din Washington este provocat de un alt grup, format din persoane de culoare, care se identifică drept ”evrei israeliți negri”.

Aceștia din urmă ar fi declanșat conflictul strigând injurii rasiste nu doar la adresa elevilor albi, ci și la adresa grupului de amerindieni care participa la un alt marș - cel al indigenilor.

Acest nou video oferă context conflictului care a pus pe jar rețelele de socializare din SUA. Imaginile cu un elev ”rânjind” în fața amerindianului s-au răspândit pe internet iar tinerii au fost asupru criticați și condamnați.

Adolescentul care a fost implicat în conflict a declarat că acțiunile lor au venit ca reacție la jignirile care le-au fost aduse de către grupul de culoare. Potrivit elevilor, ei nu au dorit în nici un fel să îl jignească sau să îl umilească pe bătrânul activist amerindian.

A new video shows a different side of the encounter between a Native American elder and teens in MAGA hats https://t.co/DN81wwxuWo pic.twitter.com/7Am85r1p3L