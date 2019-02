Ultima dorință a unui bărbat, înainte să se sinucidă asistat. „Mărturisesc, a fost greu”

Geoff Whaley, un fost contabil de 80 de ani din Buckinghamshire, a fost diagnosticat cu o boală neurodegenerativă în urmă cu doi ani, iar în decembrie medicii l-au anunțat că mai are de trait doar șase luni. Recent, el s-a internat în clininca „Dignity in Dying” din Elveția, specializată în sinuciderea asistată.

Rest in peace Geoff Whaley. No one should have to go through pain and suffering. It's your life and your right to die. Geoff passed away at a dignitas clinic in Switzerland today.

Cu doar câteva ore înainte de a lua medicamentele ce i-au adus sfârșitul, familia lui a publicat scrisoarea pe care Geoff le-a adresat-o parlamentarilor britanici, prin care le cere acestora să aprobe sinuciderea asistată și pe teritoriul Marii Britanii, scrie Daily Mail.

Geoff Whaley a dezvăluit că a fost întristat să afle că soția sa de 52 de ani, Ann, a fost interogată de poliție și înștiințată că riscă 14 ani de închisoare deoarece își va asista soțul în momentul în care acesta se va sinucide.

„Dragi parlamentari,

În momentul în care veți citi asta, eu voi fi mort.

Pe 7 februarie 2019, voi lua medicamentele care îmi vor pune capăt vieții, înconjurat de soția mea și de cei doi copii și de alți prieteni. Cu sprijinul lor voi putea să-mi îndeplinesc ultima dorință: să-mi pot controla sfârșitul și să nu fiu nevoit să suport suferința pe care boala mi-o provoacă.

Vreau să vă vorbesc despre anxietatea pe care eu și rudele mele am experimentat-o, nu din cauza acestei boli, deși mărturisesc că a fost foarte greu, ci din cauza legii care interzice sinuciderea asistată în țara noastră. Această lege mi-a furat dreptul de a deține controlul asupra modului în care voi muri și m-a forțat să-mi caut salvarea în Elveția. Această lege are menirea de a-i pedepsi pe cei care m-au ajutat să-mi îndeplinesc ultima dorință. Ipocrizia și cruzimea acestei legi sunt uimitoare”, sunt cuvintele emoționante adresate de Geoff Whaley parlamentarilor britanici.

„Nicio familie nu ar trebui să suporte furtuna pe care am trăit-o noi în ultimele săptămâni”, a mai adăugat bărbatul, care a cerut, în finalul scrisorii, schimbarea rapidă a legii prin care sinuciderea asistată este interzisă în Marea Britanie.

Întrebată de ce a acceptat ca soțul ei să se sinucidă, Ann Whaley (76 de ani) a declarat: „Nu mă gândesc la asta în acest mod. Atunci când ai un soț la fel de curajos cum am au, îl susții în tot ceea ce face”.

Geoff Whaley had motor neurone disease and decided to end his life in a Swiss clinic. In an emotional interview during his final days, he and his wife Ann spoke with the BBC about their campaign for changes to the UK law on assisted dying

