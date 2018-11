Scene apocaliptice lăsate în urmă de incendiile devastatoare din California. Bilanțul morților a ajuns la 23

În total, 250.000 de oameni au fost evacuaţi, 40.000 de hectare au fost pârjolite şi peste 3000 de pompieri intervin. Dar stingerea celui mai mare dintre incendii ar putea dura trei săptămâni.

Bilanţul morţilor în incendiul denumit "Camp Fire" a ajuns la 23, după ce în oraşul Paradise au fost găsite sâmbătă încă 14 cadavre arse, informează Reuters. Sunt în continuare date dispărute 35 de persoane.

Departamentul Pădurilor şi Protecţiei Împotriva Incendiilor din California, Scott Maclean, a declarat că nu sunt disponibile detalii despre identitatea victimelor, iar identificarea ar putea fi dificilă din cauza arderii avansate.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat sâmbătă, într-un mesaj pe Twitter, că nu există alt motiv pentru incendiile de vegetaţie sălbatică din California în afara managementului defectuos al pădurilor de către autorităţile statului.

Flăcările se extind necontrolat, alimentate de vânt şi secetă. La nord de Sacramento, districtul Butte se confruntă cu un incendiu monstruos, care a devenit cel mai distrugător înregistrat vreodată în California. Începând de joi dimineaţă, când a izbucnit, a înghiţit peste 6.700 de clădiri, majoritatea case. Oraşul Paradise a fost distrus aproape în totalitate. Un bărbat a cărui locuinţă nu a fost afectată abia îşi găseşte cuvintele.

"E bizar, copleşitor. E greu de cuprins cu mintea. Înlemneşti când conduci pe străzile astea. E incredibil câte case au ars. Parcă oraşul a trecut printr-o apocalipsă în 24 de ore", spune un localnic.

Cel puţin patru oameni au murit după ce maşinile lor au fost cuprinse de vâlvătăi, în timp ce încercau să fugă.

Doi părinţi, care au supravieţuit, îşi caută disperaţi fiica.

"Te iubim, Crystal. Te rog, încearcă să ne contactezi cumva", este mesajul acestora.

Pompierii se tem că vântul imprevizibil şi umiditatea redusă prognozate pentru zilele următoare vor agrava situaţia.

