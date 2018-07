Satul amenințat de un aisberg de 100 de metri înălțime. Oamenii au fost evacuați

Poliţia din Groenlanda le-a cerut imperativ locuitorilor de pe insula Innarsuit ale căror case sunt situate pe coaste să se îndepărteze, de teama inundaţiilor care s-ar putea produce dacă blocul de gheaţă se rupe, informează Agerpres.ro

"Ne temem de o separare a aisbergului, care poate provoca o inundaţie în zonă", a declarat vineri Lina Davidsen, şefă de securitate în cadrul poliţiei din Groenlanda, vineri, agenţiei daneze Ritzau.

Satul, situat în nord-vestul Groenlandei, numără 169 de locuitori, dar numai cei care trăiesc în apropierea zonei în care se află aisbergul, reperat joi, au fost evacuaţi, a relatat Ritzau.

"Aisbergul este în continuare în apropierea satului, poliţia este în prezent în discuţii pentru a monitoriza evoluţia evenimentelor", a declarat pentru AFP Kunuk Frediksen, unul dintre responsabilii poliţiei din Groenlanda.

Descoperirea acestui imens bloc de gheaţă intervine la câteva săptămâni după difuzarea unei înregistrări video, realizată de oameni de ştiinţă de la universitatea din New York, cu un aisberg care se desprinde de un gheţar, în estul Groenlandei.

În 2017, patru persoane au murit şi unsprezece au fost rănite în urma unui tsunami produs în apropierea unui alt sat din Groenlanda, pe coasta de vest, notează AFP

