Sassoli, după acordul post-Brexit: Parlamentul European își va da consimțământul în noul an

"Salut acordul privind viitoarea relaţie UE-regatul Unit. Acesta poate reprezenta acum baza pentru un nou parteneriat. Totuşi, faptul că s-a ajuns la el într-un ultim moment nu permite ca el să fie examinat adecvat de parlamentul European înainte de sfârşitul anului", a postat Sassoli pe Twitter.

I welcome the deal on the future EU-UK relationship. This can now form the basis of a new partnership.

However, the last-minute nature of the agreement does not allow for proper parliamentary scrutiny by the @Europarl_EN before the end of the year.