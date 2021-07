Şaptesprezece morţi în estul Chinei, în urma surpării parţiale a unui hotel la Suzhou

În total, 23 de oameni au fost găsiţi între dărâmături, dintre care şase au supravieţuit.

Guvernul provinciei Jiangsu, în care se află Suzhou, a anunţat o anchetă în vederea stabilirii cauzelor surpării.

JUST IN - A Four Seasons Hotel in China collapsed. At least 1 person has been killed and 10 or more are still missing. The hotel had just opened in 2018.

July 12, 2021

188 Youche Road, Songling Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province pic.twitter.com/ifR8Zd1h7u