Şapte persoane au fost ucise în urma atacurilor ruseşti din Harkov și Odesa, care au vizat două instalaţii energetice

În regiunea Odesa, patru persoane au fost ucise, inclusiv o fată în vârstă de zece ani, iar alte şapte au fost rănite, a anunţat guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, potrivit AFP.

„Un bărbat se află în stare gravă. Membrele inferioare i-au fost amputate”, a anunțat el pe Telegram.

Regiunea Odesa a fost atacată cu rachete balistice ruseşti, a anunţat Oleg Kiper.

????????????????????Russian Aerospace Forces ruined an important railroad bridge which according to Ukrainian sources, is the main railraod artery with the Odessa region - exactly when a heavy electric locomotive was over it pic.twitter.com/lzRcvXZnaX