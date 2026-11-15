Bradul este împodobit cu 2.000 de luminițe și 1.000 de globuri roșii și aurii.

Anul trecut, târgul Crăciunului vienez a atras aproximativ 3,3 milioane de vizitatori, mulți din străinătate. 96 de căsuțe comercializează delicii culinare, decorațiuni și tot felul de produse artizanale.De asemenea, a fost pregătit pentru vizitatori un patinoar cu o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

Primul târg tradițional de Crăciun de la Viena a fost organizat în 1722. Dar un așa-numit „Thomas-markt" a fost menționat pentru prima dată încă din veacul al 17-lea.