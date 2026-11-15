Lucrarea Châtaigniers en Fleurs, estimată la 180 de milioane de dolari, urmează să fie scoasă la licitație miercuri, la New York, relatează BBC.

Însă reprezentanții moștenitorilor familiei Fischer – foști proprietari germani ai tabloului – susțin că acesta ar fi putut fi vândut sub constrângere, în perioada ascensiunii regimului nazist.

Sotheby’s afirmă că propriile „cercetări ample” nu au confirmat această ipoteză, dar precizează că va colabora cu familia pentru a încerca să ajungă la o soluție.

„Sotheby’s tratează cu maximă seriozitate aspectele legate de proveniența operelor de artă și de restituirea acestora și a efectuat cercetări ample privind istoricul proprietății asupra tabloului Châtaigniers en fleurs”, a declarat casa de licitații pentru BBC.

„Suntem la curent cu preocupările exprimate recent de reprezentanții moștenitorilor familiei Fischer și am purtat discuții cu aceștia cu privire la istoria tabloului.

Deși cercetările noastre de până acum nu au stabilit că tabloul a fost vândut sub constrângere, recunoaștem importanța unui dialog atent și constructiv cu familia și ne angajăm să depunem eforturi pentru a ajunge la o soluție reciproc satisfăcătoare.”

Tabloul, al cărui titlu se traduce prin „Castani în floare”, este scos la vânzare în cadrul unei colecții intitulate Blaquier-Arrieta Collection.

Pe site-ul Sotheby’s sunt prezentate proveniența picturii în ulei și cercetările efectuate de casa de licitații cu privire la istoricul schimbărilor de proprietar, începând din 1890.

Istoricul tabloului: de la Samuel Fischer la actuala licitație

Potrivit informațiilor publicate de Sotheby’s, Samuel Fischer, un renumit editor german, a achiziționat tabloul în 1909, iar după moartea sa, în 1934, acesta a rămas în proprietatea familiei.

Tabloul a fost depus în custodia lui Paul Cassirer, la Amsterdam, în 1932 sau 1933, înainte de a ajunge în posesia lui Henriette și Marcel Kapferer, la Paris, în 1936, potrivit Sotheby’s.

De atunci, lucrarea a avut alți patru proprietari, înainte de a fi scoasă la licitație în acest an.

Moștenitorii familiei Fischer au angajat un avocat care, potrivit publicației The New York Times, a trimis o scrisoare oficială casei Sotheby’s.

El ar fi informat casa de licitații că tabloul a fost vândut la Amsterdam, înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, din cauza pierderilor financiare suferite de compania de editură a familiei Fischer ca urmare a politicilor regimului nazist.

BBC a contactat avocatul pentru a solicita un punct de vedere.