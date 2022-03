Rușii pregătesc asaltul asupra Kievului. Capitala ucraineană este aproape complet încercuită

Armata rusă încearcă să elimine apărarea ucraineană în mai multe localităţi din vestul şi nordul capitalei - la Andriivka, Kopîliv, Buzova, Horenîci, Bucea şi Demîdivka - pentru a ”bloca” Kievul, a anunţat în noaptea de joi spre vineri Statul Major ucrainean.

A convoy of Russian tanks is seen coming under attack in Brovary, just 20 miles from the Ukrainian capital, Kyiv, in this video released by the Ukrainian military. https://t.co/5WwCiRYKSL pic.twitter.com/Un73MR8ufA