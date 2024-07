Rușii au ieșit în stradă într-un proste public rar după recentele întreruperi de current | Video

Postările de pe rețelele de socializare arată că locuitorii ies în stradă în orașul Krasnodar, scrie Sky News.

Un videoclip postat pe canalul Baza Telegram părea să arate că poliția a făcut cel puțin două arestări.

Demonstrations of Russians who have no electricity continue.

Locals say that power disruptions have been happening for over a month in Krasnodar, Russian media report.

Some residential buildings are without electricity for 12 to 15 hours each day. Locals say that the power…