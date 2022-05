Confruntați cu pierderi devastatoare, rușii au ajuns să posteze anunțuri de recrutare, pe platforme de joburi. Se caută pușcași, artileriști, infanteriști, șoferi și chiar agenți secreți dispuși să-și riște viața în Ucraina, pentru 500 de euro pe lună. În acest timp, procurorii ucraineni sunt pregătiţi să deschidă primele procese pentru crime de război comise de ruși.

Imagini șocante au fost filmate în primele săptămâni de război, la marginea capitalei Kiev. Neînarmați, patronul și paznicul unui showroom auto sunt împușcați din spate de un soldat rus. Cu doar câteva clipe mai devreme, camerele de supraveghere i-au suprins interacţionând cu forţele invadatoare. Ruşii i-au întrebat unde se află, le-au cerut ţigări, apoi au părut că-i lasă să-și vadă de treabă. Fără să bănuiască nimic, ucrainenii s-au îndepărtat, dar după câțiva pași au fost secerați de gloanțe.

Câteva momente mai târziu, paznicul s-a ridicat si s-a târât până în ghereta lui ca să ceara ajutor. Până să vină cineva, omul a pierdut o cantitate enormă de sânge.

„Un om din grupul nostru a mers acolo și bărbatul respectiv era încă în viață. L-a bandajat şi a încercat să îi acorde primul ajutor, dar rușii au început să tragă”, a spus un voluntar.

Reporter CNN: Iulia, ai văzut înregistrarea video?

Iulia, fiica paznicului: Nu mă pot uita momentan. Îl voi salva în cloud și îl voi lăsa nepoților și copiilor mei. Ei ar trebui să ştie despre această crimă și să își amintească întotdeauna cine sunt vecinii noștri.

După ce i-au împușcat pe cei doi, rușii au intrat în incintă, au golit o sticlă de alcool și au jefuit tot ce le-a picat în mână. Mărturii despre atrocități similare se strâng cu duiumul și în Bucea. În vârstă de 14 ani, Yura a fost aproape să fie victima rușilor.

„Eram cu bicicletele și am ajuns până în acest punct când a apărut de după colț un soldat rus. A ochit spre noi și ne-a strigat în rusă să ne oprim. A tras către mâinile mele ridicate, dar glonțul mi-a trecut printre degete. Am auzit încă un glonț șuierand și am simțit cum mi s-a mișcat gluga. Când m-am ridicat, am văzut o baltă de sânge în jurul tatălui meu. Eram prea speriat și am rugat-o pe mama să nu se ducă la trupul tatălui meu pentru că rușii împușcau pe oricine”, a povestit Yura.

Bombardamentele ruşilor au transformat orașul Mariupol într-un "ghetou medieval", spune primarul. De câteva săptămâni, zona se află sub controlul forţelor inamice. Doar ruinele uriașului combinat Azovstal, pe care armata Kremlinului le atacă fără încetare, nu au fost ocupate.

Kievul a transmis Moscovei că e dispus să facă un schimb de prizonieri, pentru a-i salva din subteranele oțelăriei pe cei aproximativ 2.000 de combatanți, mulţi dintre ei mutilați. Iar soţiile unora dintre ei au implorat ajutorul Papei Francisc.

Soție: Sunteţi ultima noastră speranţă. Sperăm că veţi putea să le salvaţi vieţile. Vă rugăm, nu-i lăsaţi să moară...

Papa Francisc: Să ne rugăm pentru ei.

Pe teritoriul controlat de ucraineni, civilii evacuați de la Azovstal continuă să-și spună poveștile zguduitoare.

În tot acest timp, trupele ucrainene recuceresc tot mai multe suburbii ale Harkovului, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, în majoritate rusofon. Contraofensiva pare să fi ajuns atât de departe încât ucrainenii ar fi avansat până la zece kilometri de granița cu Rusia.

O tentativă a unei unităţi ruseşti de a traversa râul Siverski din Luhansk pe poduri de pontoane s-a încheiat brusc, cu câteva zeci de blindate distruse de artileria ucraineană, care aştepta pe malul celălalt. În altă parte, o echipă de filmare a unei televiziuni din China a surprins momentul în care un tanc rusesc T-72 este distrus de o rachetă. Turela blindatului a fost aruncată la o înălţime de câteva zeci de metri.

Pe de altă parte, rușii au cerut organizaţiilor internaţionale de asistenţă umanitară să evacueze oraşele din Donbas, inclusiv Kramatorsk si Sloviansk, semn ca au de gând să radă totul.