Rusia testează tancul controlat wireless. Poate distruge orice tip de inamic. VIDEO

Unitatea de artilerie „Derivatsiya”, prezintă un tanc complet automatizată, care este operat de la distanță de un echipaj format din trei oameni, relatează RT.

Deși arma cu calibru de 57 mm este, în esență, o piesă antiaeriene, aceasta este capabilă să atingă ținte de teren cu o precizie foarte înaltă.

Potrivit oficialilor armatei rusești, tancul este capabil să distrugă inamici de orice tip, atât blindate, drone, cât și rachete de croazieră.

Russia’s new remote-controlled self-propelled artillery unit is shown in action for the first time

