Rusia susține că o stație electrică din Belgorod a luat foc după un atac ucrainean VIDEO

„O centrală electrică a luat foc după un atac la Belgorod”, a scris pe contul de Telegram Gladkov. Guvernatorul a adăugat că va dura „până la patru ore” pentru a activa infrastructura de rezervă și a restabili alimentarea cu electricitate.

Gladkov nu a precizat câte persoane au fost afectate de întrerupere.

It seems that someone carelessly threw a cigarette butt in Belgorod on the territory of the Luch TPP pic.twitter.com/iYl4vsns68