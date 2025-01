Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război, eliberând fiecare câte 25 de persoane

Ministerul rus al Apărării a declarat că cele două părţi au schimbat fiecare câte 25 de prizonieri, iar cei ruşi se află în prezent în Belarus şi primesc sprijin medical şi psihologic.

„Toţi militarii eliberaţi vor fi transportaţi în Federaţia Rusă pentru tratament şi reabilitare în instituţiile medicale ale Ministerului rus al Apărării”, a declarat acesta.

Zelenski a mulţumit Emiratelor Arabe Unite, care au mai intermediat schimburi similare, pentru ajutorul acordat „în realizarea evenimentului de astăzi”.

Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.

Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0