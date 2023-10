Rusia repatriază copiii jihadiștilor din Siria. Mii de ruși luptă pentru gruparea teroristă Stat Islamic VIDEO

”Copii ruşi în patria lor”, s-a felicitat duminică pe Telegram comisarul însărcinat cu drepturile copiilor la Kremlin, Maria Lvova-Belova, vizată de un mandat de arestare al Curţii Penale Internaţionale (CPI) - împreună cu Vladimir Putin - cu privire la ”deportare” de minori ucraineni.

”Sunt 34, cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani”, a anunţat ea şi a postat imagini în care apar copii deţinuţi de mai mulţi adulţi în apropierea şi în exteriorul unui avion în culorile Rusiei.

Maria Lvova-Belova le mulţumeşte, în această postare, ”liderilor” sirieni ”pentru susţinere” şi ”părţii kurde” pentru o ”cooperare umanitară”.

Representatives of the office of the Presidential Commissioner for Children's Rights, Maria Lvova-Belova, returned 34 children from refugee camps in northeastern Syria to Russia; on the night of October 15, a Russian… pic.twitter.com/RqpxvYh8ng

34 children from refugee camps in Syria returned to Russia

”Bebeluşii şi adolescenţii care trăiau în tabere de refugiaţi în regiunea Trans-Eufrat sunt dați părinţilor lor”, îşi exprimă ea bucuria.

”Vom continua această muncă. Sunt gata documente în vederea întoarcerii altor 150 de copii”, anunţă ea, fără să ofere alte detalii.

Maria Belova-Lvova visited Syria, one of the few countries she could visit without getting arrested for kidnapping Ukrainian children.

Belova-Lvova wrote a gushing post about her visit:

“Discipline with soul

In Syria, many people speak Russian. At a boarding school for the… pic.twitter.com/l5O9z6FA9v