Rusia nu mai acceptă plăţi în dolari şi euro în contul livrărilor de gaze naturale către Uniunea Europeană

Liderul de la Kremlin le-a dat un termen de o săptămână autortăţilor ruse să implementeze un nou sistem de plară în ruble.

”Am luat decizia de a pune în aplicare o serie de măsuri în vederea trecerii la plata în ruble a gazelor noastre livrate ţărilor ostile şi renunţării lîn toate reglementările la devize care au fost compromise”, a anunţat, într-o reuniune guvernamentală, Vladimir Putin.

Putin instructed Gazprom to transfer payments for #Russian gas supplies to #Europe into rubles "as soon as possible". pic.twitter.com/IJIQUbv0kc