Rusia își continuă teroarea în Ucraina. Un supermarket a fost bombardat. Cel puţin 10 oameni au murit morţi și 30 răniţi

”10 morţi şi 30 răniţi, acestea sunt ultimele informaţii, la ora (locală) 12.40 (şi ora României), despre atacul de la Kostiantînivka”, a anunţat pe Telegram guvernatorul.

El anunţa că operaţiuni de salvare ”continuau”.

Vadîm Filaşkin a anunţat iniţial şapte răniţi în acest atac.

Un jurnalist AFP a văzut, la sosirea la locul atacului, zece persoane care fugeau să se adăpostească.

Another terrible terrorist attack by the Russian army.

In the city of Konstantinovka in the Donetsk region, Russia dropped a bomb on a grocery store full of people.Many dead and wounded.

Putin calls it "help for the people of Donbass" pic.twitter.com/RRJ9UzjDEK