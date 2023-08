Rusia a atacat Odesa în două valuri. Un cămin şi un supermarket au fost avariate de trupele Kremlinului | VIDEO

"Ca urmare a atacului inamic din Odesa, mai multe incendii au izbucnit în urma căderii unor fragmente de rachete", a declarat guvernatorul Oleh Kiper pe aplicaţia de mesagerie Telegram. "Ferestrele clădirilor au fost aruncate în aer de suflul exploziei", a precizat el.

Comandamentul forţelor armate ucrainene din sud a declarat că forţele de apărare aeriană au distrus toate cele 15 drone şi opt rachete maritime de tip Kalibr pe care Rusia le-a lansat asupra portului.

#Russian occupiers attacked #Odesa three times during the night with drones and missiles. Air defense shot down all air targets. Rocket debris damaged a supermarket and a hostel. Three casualties are reported. pic.twitter.com/emGQRC20oq — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2023

Un cămin şi un supermarket au fost avariate de resturile de rachete căzute, a precizat comandamentul. Acesta a postat pe reţelele sociale o înregistrare video şi fotografii cu pompierii care se luptă cu un mare incendiu.

❗️Overnight, the Russians attacked #Odesa with 15 #Shahed drones and 8 #Kalibr cruise missiles Ukraine’s Air Defence Forces shot down all Russian targets, but the debris damaged a supermarket and a dormitory. Three people were injured, the Regional Administration reported. ????:… pic.twitter.com/n4UTnsRk3n — KyivPost (@KyivPost) August 14, 2023

russians strike civilian mall in Odesa. Pure terrorism, nothing else to expect from a terror state. There are so many companies trading with russia right now… i wonder if they would trade with al qaeda as well, if they had a chance? pic.twitter.com/UPp8MDfelF — ✙???? Constantine ????✙ (@Teoyaomiquu) August 14, 2023

Odesa, cel mai mare port şi bază navală din Ucraina, a fost atacată în mod repetat cu rachete şi drone după ce Rusia s-a retras în iulie din acordul care permitea transportul de cereale din porturile ucrainene, relatează Reuters, citată de News.ro.

În weekend, mai multe plaje din oraşul Odesa se deschiseseră oficial pentru înot, pentru prima dată de la începutul invaziei ruse, dar scăldatul este interzis în timpul alertelor de raid aerian.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 14-08-2023 09:26