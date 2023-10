Ruși din Daghestan care strigă ”Allahu Akbar” au luat cu asalt un aeroport pentru a ataca evrei VIDEO

Locuitorii din Makhachkala din Republica Rusă Daghestan au luat cu asalt un aeroport din oraș în încercarea de a ataca evreii care au sosit cu un zbor de la Tel Aviv, informează presa rusă, citată de The Jerusalem Post.

Imaginile de la fața locului, distribuite pe canalele locale Telegram, au arată oameni revoltați scandând „Allahu Akbar” și oprind mașini pentru a verifica documentele pasagerilor, pentru a se asigura că nu sunt israelieni sau evrei.

In ???????? Makhachkala, locals storm the airport after a plane from Tel-Aviv arrives. They check passports, looking for Israelis. The police don’t interfere. #Israel #IsraelPalestine pic.twitter.com/2mnTBiq1kK