Royal United Services Institute, despre discursul lui Viktor Orban la Tușnad: Puține guverne ar permite așa ceva

Eyal este născut în România, dar stabilit de mult timp în Marea Britanie, unde conduce Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, cel mai vechi think tank în materie de securitate din lume.

Jonathan Eyal a comentat pe Twitter discursul ținut de premierul maghiar Viktor Orban la Băile Tușnad, considerând că puține țări din lume ar fi permis un asemenea declarații, pe care autoritățile române însă le-au tolerat.

Hungary’s Viktor Orban each year goes to Romania's Transylvania to deliver nationalist speeches designed to galvanise the considerable local ethnic Hungarian minority. Few governments would allow such an open appeal to irredentism, but the Romanians have tolerated this. A ???? 1/12