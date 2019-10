Român condamnat pentru viol în Marea Britanie. Cum a reușit să scape victima

Șerban Scînteianu, 31 de ani, a fost condamnat, joi, la 10 ani de închisoare de o instanță londoneză. Acesta era acuzat că

pe 2 iulie, în jurul orei locale 4.30, a urmărit o tânără care ieșise de la muncă până într-un bloc din zonă, unde a violat-o în mod repetat, potrivit unui comunicat al Poliției britanice.

Tânăra a reușit să scape abia după ce l-a convins pe român să o lase să meargă să își ia ceva de băut. Fata a fugit într-o zonă aglomerată unde o persoană a îndrumat-o către cea mai apropiată secție de poliție.

Polițiștii au mers la locul faptei, unde l-au găsit pe Scînteianu dormind pe o saltea chiar în spatele blocului în care a atacat-o pe tânără.

În iulie, Scînteianu a fost judecat de același tribunal pentru alte trei acuzații de viol, recunoscându-și faptele.

A man who attacked & raped an 18yo woman as she made her way home in #Lambeth has been jailed for 10 years.



Serban Scinteianu, 31, was sentenced at Inner London Crown Court today.https://t.co/t3u29p4gQt