Robert Fico, interviu TV în Rusia, cu ”păpușa de fier al lui Putin”: ”Dihor trădător”. ”Nici Viktor Orban nu îndrăznea asta”

Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri la televiziunea rusă că doreşte să viziteze Moscova pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, care se împlinesc anul viitor, şi a criticat abordarea Uniunii Europene faţă de războiul din Ucraina, în remarci ce au stârnit furia opoziţiei la nivel naţional şi indignare la nivel internaţional. În plus, biroul său a anunţat că premierul a plecat într-o vizită de şase zile în China, unde se va întâlni cu preşedintele Xi Jinping, relatează Reuters.

Slovak PM Robert Fico gave an interview to Russian media host Olga Skabeyeva on Russian state propaganda channel Russia 1, discussing European "fatigue" over the Ukraine war and expressing interest in attending Victory Day celebrations in Moscow. pic.twitter.com/hhCbPD2Jtb

Apariţia sa la televiziunea de stat Rossiia-1, prima a unui lider din UE de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, a atras critici puternice în ţară şi evidenţiază schimbarea politicii externe a Slovaciei sub conducerea lui Fico.

Guvernul naţionalist de stânga al lui Fico a întrerupt imediat livrările militare către Kiev după ce a preluat funcţia în urmă cu un an şi a susţinut că livrările de arme prelungesc conflictul.

Fico a încercat, de asemenea, să menţină relaţiile cu Rusia, în timp ce UE a încercat cu precădere să izoleze Moscova.

”Păpușa de fier a lui Putin” spune că masacrul de la Bucea a fost o ”farsă”

Liderul slovac pro-rus a fost intervievat în cadrul talk-show-ului politic găzduit de propagandista şefă a Rusiei, Olga Skabeeva, cunoscută drept „păpuşa de fier a lui Putin” pentru criticile sale la adresa opoziţiei politice din Rusia şi a Occidentului.

Aflată sub sancţiuni internaţionale, ea a spus despre masacrul de la Bucea, din Ucraina, comis în 2022 de forţele de ocupaţie ruse, că a fost o „farsă” pusă în scenă de Occident pentru a crea „o versiune falsă a Srebreniţei”, o referire la un capitol dur al dezintegrării Iugoslaviei în anii 1990, când trupele sârbe au masacrat 8.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani.

În interviul său la Rossia-1, Fico a acuzat Occidentul că „prelungeşte războiul” prin susţinerea Ucrainei, a descris sancţiunile occidentale împotriva Rusiei ca fiind ineficiente şi a declarat că este gata să negocieze cu liderul rus Vladimir Putin.

În interviul acordat propagandistei Kremlinului, Fico a mai declarat că ar dori să ia parte anul viitor la sărbătorirea Zilei Victoriei, la 9 mai, şi a afirmat că planul de pace al Kievului nu mai este viabil.

„Nu mai este un fel de formulă de pace, brusc, în mod neaşteptat, a început să fie numit un plan de victorie”, a spus Fico în comentariile traduse în limba rusă.

Fico, despre Ucraina: Cere arme nucleare pentru a ataca Rusia

„Uniunea Europeană le spune ucrainenilor: Aici sunt armele voastre, aici sunt banii voştri, luptaţi, doar nu ne deranjaţi, nu mai vrem să avem nimic de-a face cu acest război”, a afirmat Fico.

„Dacă cineva doreşte o escaladare a tensiunilor, atunci asta este exact ceea ce va spune: Daţi-mi arme nucleare la sol, daţi-mi rachete cu rază lungă şi medie de acţiune, iar noi le vom folosi împotriva ţintelor ruseşti”, a comentat el, referindu-se la pretinse solicitări ale Ucrainei.

La începutul acestei luni, Ucraina a declarat că nu ia în considerare dezvoltarea armelor nucleare, după ce au apărut articole pe această temă, determinate de o interpretare incorectă a comentariilor făcute de Zelenski, în timp ce relata o întâlnire pe care a avut-o în septembrie cu candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump. În cadrul acestei întâlniri, el a pledat pentru aderarea Ucrainei la NATO.

Apariţia preînregistrată a lui Fico pe canalul de propagandă al Kremlinului a stârnit indignare în rândul politicienilor slovaci din opoziţie, al deputaţilor europeni şi al oficialilor ucraineni.

„Acasă, mozaicul său (guvernul) se destramă, asistenţa medicală nu este un subiect pentru premier, dar el va găsi timp să-l servească pe (preşedintele rus Vladimir) Putin”, a declarat Michal Simecka, şeful celui mai mare partid de opoziţie din parlament. „Este o ruşine uriaşă”, a adăugat el.

Fost premier slovac, despre Fico: ”Ce dihor trădător oribil”

Fostul lider slovac Igor Matovič, care a fost prim-ministru al ţării între 2020 şi 2021, a fost şi mai dur. „Ce dihor trădător oribil”, a spus Matovič, într-o postare pe Facebook, relatează POLITICO.

Un deputat al partidului de opoziţie Libertate şi Solidaritate, Juraj Krúpa, a descris gestul lui Fico drept „fără precedent”. „Nici măcar (premierul ungar Viktor Orbán, susţinător al Moscovei) nu ar îndrăzni (să facă asta)”, a declarat Krúpa într-o conferinţă de presă.

„Prim-ministrul slovac Fico i-a acordat un interviu propagandistei ruse Olga (Skabeeva). Permiteţi-mi să vă reamintesc că ea a cerut ocuparea Ucrainei, uciderea ucrainenilor şi incitarea la ură împotriva Ucrainei. Fico poate să se mute la Moscova dacă iubeşte atât de mult Rusia”, a declarat deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko într-o postare pe X.

Ambasadorul britanic în Slovacia, Nigel Baker, a spus că este „regretabil” că Fico a acceptat să fie intervievat de Skabeeva.

„Afirmaţia că Occidentul nu este interesat de pace este falsă. Noi susţinem planul de pace al lui Zelenski. Iar cel mai rapid mod de a obţine pacea este ca (Rusia) să părăsească teritoriul (Ucrainei)”, a scris el pe X.

Europarlamentara cehă din Partidul Popular European Danuše Nerudová a conchis că Fico a confirmat că este „o ameninţare la adresa securităţii Europei”.

Fico îl imită pe Orban și a plecat în China

Părând să-i calce pe urme lui Viktor Orban, premierul slovac şi-a început, miercuri, o vizită în China. Robert Fico va vizita China în perioada 30 octombrie - 5 noiembrie pentru a se întâlni cu liderii chinezi şi pentru a promova legături bilaterale şi economice mai strânse, a anunţat marţi guvernul său, care, la fel ca Budapesta, urmăreşte să construiască alianţe în afara partenerilor săi din Uniunea Europeană şi NATO.

Fico se va întâlni cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu prim-ministrul Li Qiang şi cu alţi lideri şi va deschide un forum de afaceri la Beijing.

El a declarat parlamentului joia trecută că vizita sa este crucială. „Aceasta este, în opinia mea, cea mai importantă deplasare pe care o voi face în 2024”, a spus el.

„Nu numai pentru că va include o discuţie amplă despre posibilităţile de soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina, dar, mai presus de toate, va fi vorba despre cooperarea strategică şi căutarea de noi oportunităţi de cooperare economică cu China”, a adăugat el.

Fico, un aliat al liderului maghiar Viktor Orban, a criticat dur politicile UE privind Ucraina şi, la fel ca Orban, s-a pronunţat împotriva sancţiunilor împotriva Rusiei şi a fost interesat de dezvoltarea relaţiilor cu China.

Slovacia, care se bazează în mare măsură pe industria sa auto, este una dintre ţările UE care s-au opus introducerii planificate de tarife vamale pentru maşinile electrice chinezeşti.

Fico va vizita, de asemenea, o fabrică operată de Gotion în timp ce se află în China. Compania intenţionează să construiască o fabrică de baterii pentru vehicule electrice în Slovacia împreună cu partenerul local InoBat.

