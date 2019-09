Ric Ocasek, solistul trupei The Cars, a murit la vârsta de 75 de ani, scrie BBC. Muzicianul american a fost găsit fără viaţă în apartamentul lui din New York.

Decesul a fost constatat de poliţie, chemată să verifice după ce familia nu a reuşit să ia legătura cu artistul. Cauza morţii nu este confirmată, relatează news.ro.

The Cars este unul dintre pionierii mişcării new wave. Grupul a fost format la jumătatea anilor 1970, în Boston, de Ocasek şi Benjamin Orr, care se cunoşteau din liceu.

Folosindu-se de chitare, dar şi sintetizator, ei au compus între altele piese ca „Just What I Needed”, „My Best Friend's Girl” şi „Good Times Roll”.

Balada „Drive”, lansată în 1984, a fost folosită ca fundal pentru filmările ce arătau foametea din Etiopia şi a fost relansată ca single după evenimentul Live Aid la care au fost strânşi bani pentru această cauză.

După ce trupa s-a destrămat la finalul anilor 1980, Ocasek a început o carieră solo şi a colaborat ca producător cu artişti ca Weezer, Bad Religion şi No Doubt.

Orr a murit în anul 2000 din cauza unui cancer la pancreas.

Ceilalţi membri ai The Cars au reformat grupul în 2011, pentru a lansa ultimul album, iar în 2018 au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame.

În 1987, Ocasek a declarat pentru New York Times: „Sunt fericit că piesele pop au o întorsătură. Când scriu, nu ştiu niciodată cum va ieşi”. Sursa lui de inspiraţie, după cum a povestit, era poezia pe care o citea.

Ocasek a fost căsătorit cu modelul Paulina Porizkova şi a avut şase fii.