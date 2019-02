Reportaj The Independent: Suferințele secrete ale copiilor lui Ceaușescu

The Independent

Publicația britanică The Independent a publicat un reportaj amplu despre chinurile și suferințele copiilor orfani din România în perioada comunistă.

În 1990, jurnalistul Oliver Gillie a vizitat un spital din București și a rămas îngrozit de ce a văzut aici. Doctorii spun că a fost nevoie de revoluție pentru a expune mușamalizările, însă până și atunci autoritățile române nu se arătau dornice să ia măsuri, relatează sursa citată.

În decembrie 1989, imediat după căderea comunismului, imaginile copiilor înfometați și bolnavi, găsiți în orfelinatele aglomerate ale României au șocat lumea. În aceeași lună, Nicolae Ceaușescu și soția sa Elena au fost executați prin împușcare de un pluton, imediat după un proces scurt care i-a găsit vinovați de genocid, subminarea statului, distrugerea bunurilor publice și furt, povestește jurnalistul care a fost îngrozit de ce a găsit în ianuarie 1990 într-un orfelinat: ”sute de copii legați cu lanțuri de paturi, fără șanse de a mai trăi până la finalul anului, era cel mai mare focar de SIDA nemoștenită din lume. Cauza - acele refolosite pentru imunizare sau transfuzii de sânge.”

În următorii 10 ani, povestea lor a rămas vie pentru britanici, în anii 2000 mulți s-au dus să adopte copii din România. În 2010, jurnalistul Cahal Milmo s-a întors în România pentru a discuta cu supraviețuitorii, mulți încă așteptau scuze oficiale de la autorități pentru înfometare, bătăi, abuz sexual și lipsa de îngrijire pe care le-au suferit aproape 500.000 de copiii instituționalizați.

Românca Gina Vasile, analist pentru The Independent, a spus că este prea tânără pentru a-și aminti clar evenimentele de atunco, iar părinții ei nu vorbesc despre asta. ”Episodul este o pată întunecată și plină de rușine în istoria țării mele. Românii erau supărați că noi sărbătoream revoluția și eliberarea de comunism iar lumea se concentra pe copiii orfani. Acestea lucruri ne-au fost ascunse. Nu știam de ororile care au avut loc.”

La 30 de ani de atunci, deși impactul scandalului este încă resimțit de mulți, numărul copiilor instituționalizați s-a micșorat iar cele mai rele orfelinate s-au închis, se mai arată în reportaj.

