Reacţia Reginei Elisabeta a II-a când Prinţul Charles i se adresează cu „mami“. VIDEO

„Majestate, mami, am sentimentul că în 1948, când aveai 22 de ani, nu te aşteptai ca la cea de-a 92-a aniversare fiul tău să aibă 70 de ani”, a spus prinţul Charles pe scena Royal Albert Hall.

Luată prin surprindere de adresarea fiului, regina a dat ochii peste cap şi a zâmbit.

Prinţul a cerut apoi publicului trei urale pentru regină, iar Elisabeta a mulţumit publicului, în stilul său caracteristic, cu un zâmbet şi cu celebrul salut regal.

Regina Elisabeta a II-a a împlinit, sâmbătă, 92 de ani și a petrecut la Royal Albert Hall, alături de familie, dar şi de artişti ca Sting, Shaggy şi Tom Jones, care au cântat la evenimentul aniversar.

