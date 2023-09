Reacția NATO după ce resturi dintr-o dronă rusească au fost găsite în România: „Monitorizăm îndeaproape situaţia”

„Autorităţile române au confirmat că resturi, posibil de la o dronă, au fost găsite pe teritoriul României, în apropierea graniţei cu Ucraina. Autorităţile române investighează incidentul. România a informat aliaţii NATO despre acest incident în cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliaţii şi-au exprimat o puternică solidaritate cu România”, se spune în declaraţia purtătorului de cuvânt, potrivit News.ro.

„Începând de anul trecut, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO şi-a sporit semnificativ prezenţa în regiunea Mării Negre”, reaminteşte Dylan White.

„Continuăm să monitorizăm îndeaproape situaţia şi rămânem în contact strâns cu aliatul nostru, România", transmite NATO în finalul declaraţiei.

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat, miercuri, în timpul unei vizite la Plauru, în judeţul Tulcea, că au fost găsite bucăţi ”care pot fi dintr-o dronă” rusească.

Iohannis: Am informat aliaţii NATO de descoperirea rămăşiţelor care, foarte probabil, sunt de la o dronă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că aliaţii NATO au fost informaţi cu privire la descoperirea unor componente care, foarte probabil, sunt ale unei drone.

"În situaţia în care ne aflăm, în situaţia de război la graniţa noastră, trebuie să înţelegem că avem o situaţie fluidă, cum spun experţii. Astăzi, avem altă situaţie decât ieri. Toată comunicarea noastră a fost făcută cu bună credinţă şi în baza dovezilor de care am dispus noi. Nu putem să facem afirmaţii care angajează statul român în baza unor supoziţii. Trebuie să avem dovezi pentru asta. Ministerul Apărării m-a informat - şi sunt convins că de bună credinţă - că nu există astfel de piese şi asta a fost comunicarea făcută public. Între timp, situaţia s-a schimbat, au apărut astfel de piese, am dispus verificări rapide, profesioniste, după care vom face următorii paşi. Între timp am informat aliaţii NATO", a spus şeful statului, după summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), într-o conferinţă de presă comună cu preşedinţii Poloniei şi Lituaniei şi premierul Croaţiei, conform Agerpres.

El a arătat că ambasadorul României la NATO, Dănuţ Sebastian Neculăescu, a fost însărcinat să-i informeze pe secretarul general al NATO şi pe aliaţi în legătură cu posibilul incident.

"Ambasadorul nostru de la NATO a fost însărcinat, în primul rând, să informeze pe secretarul general, în al doilea rând să informeze aliaţii, lucru care s-a întâmplat chiar în această dimineaţă, când ambasadorul nostru în cadrul Consiliului Nord-Atlantic a informat oficial pe toţi aliaţii de posibilul incident şi de faptul că au fost găsite rămăşiţe care, foarte probabil, sunt de dronă. Aici ne găsim în momentul de faţă şi în măsura în care cercetările aduc noi dovezi, putem să facem următorii paşi şi să comunicăm tot ceea ce se găseşte", a mai spus Iohannis.

Sursa: News.ro Etichete: , Dată publicare: 06-09-2023 21:08