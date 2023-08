Reacția Minskului după ce Polonia a anunțat că două elicoptere belaruse au intrat în spaţiul său aerian

Minskul susține că este doar un pretext al Poloniei pentru a justifica consolidarea prezenței militare la frontiera cu Belarus.

„Acuzațiile privind încălcarea frontierei poloneze de către elicopterele Mi-24 și Mi-8 ale Forțelor Aeriene și Forțelor de Apărare Aeriană din Belarus sunt exagerate și făcute de conducerea militară și politică poloneză pentru a justifica concentrarea de forțela granița cu Belarusul", a transmis ministerul pe canalul său de Telegram, potrivit France24.

BREAKING:



Poland announces that 2 Belarusian military helicopters intruded Polish airspace today, flying across the Białowieża National Park.

The flew across the border at a low altitude to avoid radar and then quickly returned back home.

Belarus is trying to escalate tensions pic.twitter.com/gXpsyGqSNR