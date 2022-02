Războiul din Ucraina. Armata rusă a programat exerciţii în Transnistria

Districtul militar vestic a făcut acest anunţ joi, în timp ce forţele ruse atacau Ucraina pe uscat şi din aer.

Potrivit comunicatului, a fost instituită o zonă specială de antrenament pentru a exersa oprirea de vehicule inamice.

????????????????????????

Rockets were launched from Moldova (Transnistria) to Ukraine.???? pic.twitter.com/pp5mLmqX5F