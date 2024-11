Războiul din Ucraina a intrat într-o nouă fază. Kievul afirmă că a atacat pentru prima dată trupele nord-coreene

"Primele trupe nord-coreene au intrat deja sub foc armat în regiunea Kursk", a declarat Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru contracararea dezinformării, într-un mesaj publicat pe Telegram, conform traducerii care a fost realizată de The New Voice of Ukraine.

Un înalt oficial ucrainean din serviciile de informații - sub protecția anonomatului - a confirmat ulterior această informație pentru Financial Times, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Trupele ucrainene au asediat zone mari din regiunea rusească Kursk încă de la începutul lunii august, după ce Kievul a lansat o ofensivă transfrontalieră surpriză în această zonă.

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că 8 000 de soldați nord-coreeni au fost mutați la Kursk și a prezis că aceștia vor intra în luptă în scurt timp: "Nu am văzut încă aceste trupe desfășurându-se în luptă împotriva forțelor ucrainene, dar ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple în zilele următoare", a spus el.

În cadrul aceluiași briefing de presă, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat că, în cazul în care trupele nord-coreene vor lua parte la lupte sau vor oferi sprijin de luptă, acestea vor deveni "ținte militare legitime".

Declarația de luni a lui Kovalenko este prima care arată că trupele nord-coreene luptă acum în mod activ alături de trupele ruse și împotriva Ucrainei. Generalul de divizie Pat Ryder din Forțele Aeriene ale SUA a declarat luni, în cadrul unui briefing la Pentagon, că SUA "analizează" informațiile.

Luna trecută, serviciile de informații sud-coreene au declarat că 1 500 de soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia pentru a fi antrenați și probabil desfășurați în război. Acest lucru s-a întâmplat după aprofundarea legăturilor dintre Moscova și Pyongyang în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Sâmbătă, serviciile de informații ucrainene au făcut publice detalii despre echipamentul militar pe care Rusia l-ar fi furnizat trupelor nord-coreene, inclusiv mortiere, puști și mitraliere.

Experții nord-coreeni spun că parteneriatul dintre Moscova și Pyongyang este reciproc avantajos: În timp ce Rusia primește trupele atât de necesare, Kim Jong Un obține probabil un impuls economic pentru țara sa, precum și know-how militar din relațiile sale cu Rusia.

Reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei și ai Serviciului de Informații pentru Apărare al Ucrainei nu au răspuns la solicitarea publicației Business Insider de a comenta aceste informații.

